Podcast: ‘Het demissionair kabinet is nogal eigenwijs geweest’

De Raad van State waarschuwde al voor de juridisch wankele grondslag voor de avondklok. Rechtenstudent Benthe Nijhuis in de podcast Vrouwen Justitia: ‘we kunnen wel concluderen dat we een vrij eigenwijs demissionair kabinet hebben’.

Hoe het demissionair kabinet – dat gebruik maakte van de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag – dit vonnis had kunnen zien aankomen hoor je in de podcast gemaakt door Amber Bosse en Benthe Nijhuis. In kraakheldere taal leggen zijn de juridische actualiteiten uit aan producer en leek Steven Driehuis.

Luister hier:

Of op Apple Podcast: