Waarom je kinderen juist gewoon moet laten gamen

Wie niet van computergames houdt, ziet er al snel iets kwaads in: in je eentje de hele dag achter de computer zitten, dat kan toch niet goed voor je zijn? Maar mogelijk is het dat dus wel.

Behalve dat de ingewikkelde games vaak cognitieve vaardigheden trainen en je leren samenwerken, zijn ze ook goed voor je psychische gezondheid, althans bij jongens.

Uit nieuw onderzoek van onder meer University College London (UCL) en het gerenommeerde Zweedse Karolinska Instituut blijkt dat jongens van rond de 11 jaar die regelmatig gamen drie jaar later 24 procent minder vaak depressieve symptomen hadden dan jongens die minder dan een keer per maand gameden.

De onderzoekers vermoeden dat vaardigheden als probleem oplossen en samenwerken, die games vaak vereisen, leiden tot positieve gevoelens.

Bij meisjes werd dat verband niet gevonden, wel viel iets anders op: meisjes die veel op sociale media zitten krijgen meer last van depressieve gevoelens op latere leeftijd. Dat gold dan weer niet voor jongens.