Waarom ook in Duitsland het vaccineren zo langzaam gaat

In Nederland lijkt er na felle kritiek langzaam wat tempo te komen in het vaccineren, terwijl er bij onze oosterburen na een voortvarende start juist de klad in komt. “Voordat er iets gebeurt moeten er eerst tien vergaderingen worden belegd,” klinkt het in de Volkskrant.

Dat is natuurlijk te simpel gesteld, al speelt bureaucratie zeker een rol. Van de mensen boven de 80 is in Duitsland nog geen 45 procent ingeënt, bleek uit onderzoek van de Süddeutsche Zeitung. Ook kregen er net als in veel andere landen mensen een prik die niet aan de beurt waren, zoals de top van zorginstellingen en burgemeesters. Chronisch zieken wachten ondertussen nog steeds op een inenting.

ICT

Er ging van alles mis, zo werd het nationale nummer voor niet-acute zorg als centraal nummer ingesteld voor prikafspraken, waardoor het telefoonsysteem wekenlang platlag. Ook is de digitalisering van overheidsdiensten onder Merkel ernstig verwaarloosd, waardoor allerlei systemen niet naar behoren werken.

Het grootste probleem is echter het federalisme, schrijft de Volkskrant. De deelstaten hebben ieder zoveel macht dat het leidt tot zestien verschillende vaccinatieprogamma’s. Ook werken de staten niet goed samen, waardoor Duitsland log en weinig flexibel wordt bestuurd.

AstraZeneca

Dan is er nog de scepsis over het AstraZeneca-vaccin dat door veel Duitsers wordt geweigerd. Ze beschouwen het als een tweederangs middel. Ook al heeft de regering inmiddels haar standpunt over het vaccin gewijzigd, veel Duitser blijven kritisch en een grote campagne ontbreekt.

In de praktijk mopperen medewerkers ook. “Het is de afgelopen weken veel te langzaam gegaan”, zegt Izabela Debska-Rosemeier, communicatiemedewerker van de Johanniter, die het prikken in Schönefeld coördineert. “Dit is Duitsland hè, voordat er iets gebeurt moeten er eerst tien vergaderingen worden belegd, en dan komt de bureaucratie…”