De derde coronagolf dient zich aan: ‘virus wint van vaccin’

Terwijl de sterfte onder vooral ouderen daalt, dient sluipend, maar steeds duidelijker de derde coronagolf zich aan. Vrijdag meldde het RIVM 6068 nieuwe positieve tests, het hoogste aantal meldingen per dag sinds half januari.

‘Het is een wedstrijd: het vaccin tegen het virus. En het virus gaat die wedstrijd winnen’, zegt viroloog Bert Niesters van het Universitair Medisch Centrum Groningen tegen het ND.

Er is maar één remedie, zegt de viroloog, en dat is sneller vaccineren. ‘Ik hoor alleen maar geluiden dat er vaccins op de plank blijven liggen.’

In het aantal positieve tests is de trend omhoog duidelijk. Met vertraging gaat dat ook zichtbaar worden in het aantal ziekenhuisopnames: eerst voelt iemand zich ziek, dan gaat hij naar de teststraat, als de ziekte heviger wordt gaat hij pas naar het ziekenhuis.

Vrijdag meldden de ziekenhuizen 250 nieuwe opnames van coronapatiënten in een etmaal. Gemiddeld ging het de afgelopen week om 233 opnames per dag, het hoogste cijfer sinds eind januari. Toch is de totale bezetting van coronabedden in de ziekenhuizen de afgelopen week nog gedaald, wat vooral zichtbaar is op verpleegafdelingen. Op de intensive care wel zo’n vijftig patiënten meer dan in februari. Vrijdag lagen er 576 coronapatiënten op de ic, vier meer dan donderdag.

De kans op aanscherping van de regels lijkt daarmee groter dan die op vrolijke terrassen