Dubbele mutatie van coronavirus ontdekt in India

Het coronavirus geeft het niet zomaar op. In India is nu een variant opgedoken, waarin twee belangrijke mutaties samenkomen. Onduidelijk is nog of de versie besmettelijker of dodelijker is, maar die kans zit er wel in.

De zogenoemde ‘dubbele mutant’ zou niet gelinkt zijn aan de recente opleving van het virus in India. Zoals we inmiddels weten zijn mutaties van het coronavirus onvermijdelijk, maar de meesten zijn onbelangrijk en veranderen de besmettelijkheid van het virus niet wezenlijk. Dat gebeurt wel bij sommige ernstigere mutaties, zoals de Britse en Zuid-Afrikaanse variant.

Viroloog Shahid Jameel legt uit dat “een dubbele mutatie in sleutelonderdelen van het spike-eiwit van het virus een groot risico kan vormen, doordat het virus dan kan ontsnappen aan het immuunsysteem.” Het spike-eiwit is het deel van het virus dat wordt gebruikt om menselijke cellen binnen te dringen.

De analyse van bijna 11.000 samples toont aan dat er meer besmettingen zijn opgedoken met de E484Q- en de L425R-mutatie vergeleken met december vorig jaar. “Zulke dubbele mutaties dragen bij aan ontsnapping aan het immuunsysteem en toegenomen besmettelijkheid,” zegt het gezondheidsministerie in een statement.

Dr. Jameel voegt daaraan toe dat er “mogelijk een aparte virusstam in ontwikkeling is in India waarin de L452R- en E484Q-mutatie samenkomen.”