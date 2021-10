Vrouwen krijgen andere behandeling dan mannen bij de huisarts

Ook al zijn veel huisartsen vrouwen, toch komen vrouwen er nog altijd bekaaid af in de spreekkamer. Wat als je met hoofdpijn, een zere rug of duizeligheid bij de huisarts komt. Maakt het dan uit of je als man of vrouw tegenover de huisarts plaatsneemt? Als het om dit soort klachten gaat, wordt een man vaker doorgestuurd naar een specialist, ontdekte promovenda Aranka Ballering.

Volgens Ballering was de conclusie duidelijk. Tegen het AD: ,,Mannen en vrouwen worden in de spreekkamer inderdaad anders behandeld. Als mannen met hoofdpijn, rugpijn of andere klachten die niet per se afhankelijk zijn van geslacht bij de huisarts komen, worden ze vaker doorverwezen naar een specialist.”

Ook speelt volgens Ballering mee dat het mannenlichaam nog steeds de standaard is in de medische wetenschap. ,,En een mannenlichaam is nou eenmaal anders dan een vrouwenlichaam. Vrouwen hebben bijvoorbeeld meer vet en mannen meer spieren.” Dat maakt het lastig, zegt ze. ,,Als huisarts weet je nu eenmaal niet wat je niet ziet.”