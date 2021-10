‘Dit is hét moment om over je salaris te onderhandelen’

Nederlandse bedrijven hebben door het groeiende personeelstekort steeds meer moeite om nieuwe werknemers aan te trekken. Ze hebben er dus alle belang bij dat jij blijft. Want als je vertrekt vinden ze niet zomaar iemand anders. Dus dit is, volgens vakbond CNV hét moment om over je salaris te onderhandelen.

Het CNV deed onderzoek. In dat onderzoek zegt 68 procent van de ondervraagden te overwegen hun heil te zoeken bij een andere werkgever. CNV-voorzitter Piet Fortuin in het AD: ,,Bedrijven steken veel tijd en energie in de werving van nieuwe mensen, maar raken ze zo weer via de achterdeur kwijt. Als een ander bedrijf je een uurtarief van een paar euro extra biedt, dan telt dat toch bij elkaar op.’’