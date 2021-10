Coronacijfers in Zuid-Europa blijven laag: zijn het toch de mondkapjes?

Waar we in ons land vol de vierde coronagolf in denderen, blijft het aantal besmettingen in Zuid-Europa opvallend laag. De vaccinatiegraad is er niet per se hoger, wel gelden er nog een paar coronaregels.

Italië, Spanje, Portugal en Frankrijk, ze kennen allemaal lage besmettingscijfers en alleen in Portugal is de vaccinatiegraad hoger dan bij ons. Het grote verschil is dat ze daar niet vlak voor de herfst begon (en de besmettingen weer begonnen op te lopen) op een soort feestdag in één klap alle coronamaatregelen hebben afgeschaft.

Het gewone leven gaat er al weer lange tijd zijn gang, maar ze nemen in feite twee simpele basisregels in acht. De belangrijkste is dat ze mondkapjes dragen in openbare ruimtes, dus in het ov, in winkelcentra, bij concerten en als ze rondlopen in de horeca. Daarnaast hebben de landen, behalve Spanje, een vrij strikte handhaving van de coronapas: je moet hem kunnen tonen in bars, clubs, ziekenhuizen, evenementen, et cetera.

Het resultaat: er hoeft géén zorg afgeschaald te worden, verpleegkundigen zijn níét uitgeput, er overlijden veel minder mensen aan het virus en ze hoeven niet weer strengere maatregelen in te voeren.