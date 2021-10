Populaire drug 3-MMC vanaf vandaag verboden

De populaire designerdrug 3-MMC is vanaf vandaag verboden. Zowel bezit, als de handel en productie ervan, mogen niet meer.

"Met dit verbod gaan we de eenvoudige beschikbaarheid van 3-MMC tegen en geven we een duidelijk signaal af aan de vaak jonge gebruikers: dit spul is gevaarlijk, blijf ervan af", zegt staatssecretaris Paul Blokhuis. "Hier wilden we geen moment langer mee wachten, gezien de zorgwekkende signalen die we over 3-MMC hebben ontvangen."

Jarenlang was 3-MMC legaal te koop in de smartshop of online te bestellen. De effecten lijken wat op die van MDMA of cocaïne, maar in vergelijking met coke is 3-MMC met 10 euro per gram een stuk goedkoper.

Het middel, dat je kunt snuiven, slikken of injecteren, is de laatste jaren veel populairder geworden. Bijna 10 procent van de ondervraagden in een onderzoek van Trimbos heeft de drug het afgelopen jaar gebruikt. Er zijn ook steeds meer incidenten. Vorig jaar waren er 64 jongeren met een 3-MMC-vergiftiging. De drug leidt tot een versnelde hartslag, hoge bloeddruk, hoofdpijn en rusteloosheid.