Youp over de ‘zweefteefjes Van Lexmond’

Youp was in zijn wekelijkse column in vorm. Het onderwerp was ook dankbaar: de zusjes Van Lexmond, die gekleurd glas verkopen aan goedgelovigen. Ze vielen door de mand. Youp:

Geniet u ook zo van de maanwappies Jade en Citrien van Lexmond? Dat zijn die twee krankjorume zussen, die aan Jupiter vragen of ze naar de kapper moeten en wat ze daarna het beste kunnen eten. Een veganistische pasta met Toscaanse hazelnoten of biologisch geteelde quinoa met Portugese tamme kastanjes? Wilde tamme kastanjes. Geen gekweekte. Met in zuiver bronwater gewelde rozijnen. Ongezwavelde rozijnen uiteraard. Na zo’n sterrenmenu zal Uranus zacht naar ze knipogen.

Geen idee of de dames echt in deze lulkoek geloven of dat de Van Lexmondjes gewoon glijerige gladjakkers zijn. Zogenaamde Sywerts. Deze week waren de zusjes stevig in beeld omdat ze ‘geneeskrachtige’ nepstenen aan hun goedgelovige aanhang hadden verkocht. Stukjes glas die je bij de Xenos per kilo kan kopen en die gewoon door kleine kinderhandjes voor twee euro per maand in plastic zakjes zijn gestopt. Dit alles gebeurt in bordkartonnen schuurtjes in een buitenwijk van het Indiase New Dehli, een van de smerigste steden ter wereld.