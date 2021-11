Heeft het nut om een dure elektrische tandenborstel te kopen?

Dát een elektrische tandenborstel het gebit schoner maakt dan een gewone borstel, daar zijn tandartsen het inmiddels wel over eens. Maar is een exemplaar van een paar tientjes goed genoeg of kun je er beter meer aan uitgeven?

Je kunt een elektrische tandenborstel kopen voor meer dan 300 euro, maar worden je tanden daar echt schoner van? Dominique Declerck, tandarts en professor Mondgezondheidswetenschappen aan de KU Leuven legt uit in Het Laatste Nieuws: “Er zijn voorlopig geen studies die bewijzen dat een dure elektrische tandenborstel altijd beter is dan een goedkoper model. Wel is het zo dat borstels die met een hogere frequentie roteren of trillen efficiënter zijn. Maar hard wetenschappelijk bewijs dat dit ook klinisch een relevant verschil maakt, ontbreekt. Eigenlijk mag je ervan uitgaan dat alle borstels van de gevestigde merken hun werk naar behoren doen. De basistechnologie van de duurdere modellen verschilt meestal immers niet van die van de goedkopere modellen. Ze hebben alleen extra snufjes en digitale tools. Maar dat verandert niets aan het reinigend vermogen van de tandenborstel.”

Hoe te poetsen

Wat zo'n duurdere borstel bijvoorbeeld kan? "Zo’n tandenborstel geeft je feedback en detecteert waar je met je tandenborstel in je mond langsgaat. Zo kan je zien of je alle stukken van de tand hebt gedaan. Dat kan motiverend werken, maar het is veel belangrijker om te weten hoe je goed poetst met een elektrische borstel. Je moet de borstel niet alleen op de juiste plek zetten, je moet ook de juiste hoeveelheid druk gebruiken én je moet de juiste beweging maken. Met een roterende kop mag je niet horizontaal over de tandenrij gaan, maar moet je tand per tand poetsen. Je tandvlees is ook geen rechte lijn, je moet elke keer tot mooi tegen de tandvleesrand gaan. Er zijn veel mensen die dat niet weten. Nochtans wordt dat mooi uitgelegd op de bijsluiter van je elektrische tandenborstel. En op internet vind je tal van poetsfilmpjes.”