Risico op infectie 7 maanden na vaccinatie twee keer zo hoog als na 5 maanden

Het aantal vaccinatiedoorbraken - besmet ondanks vaccinatie - neemt toe. Dit komt niet alleen door de toenemende incidentie, maar ook door de afname van het vaccinatie-effect.

We dachten toen de uitstekende vaccins beschikbaar kwamen dat we bijna van corona af waren. Maar intussen weten we beter.

Helaas is nu duidelijk dat een dubbele vaccinatie geen einde zal maken aan de pandemie.

Al vroeg waren er waarschuwingssignalen: de aanvankelijk hoge antilichaamtiters in het bloed van gevaccineerde personen daalden enkele maanden na de vaccinatie al.

In Israël, dat zijn bevolking vroeger en sneller heeft gevaccineerd dan Nederland, steeg de infectiecurve in de zomer weer steil.

Het is niet helemaal verrassend. "Het beschermende effect neemt vijf tot zes maanden na de tweede vaccinatie af, wat immunologisch gezien mag worden verwacht", zegt de Duitse vaccinonderzoeker Leif Erik Sander in Die Welt. Inmiddels laten grote analyses uit verschillende landen zien in hoeverre de vaccinatiebescherming in de loop van de maanden afneemt.

In een recent gepubliceerd artikel analyseerden wetenschappers gevallen van gevaccineerde volwassenen die tussen 11 en 30 juli Covid-19 opliepen. Het resultaat: mensen die zeven maanden eerder waren ingeënt, hadden twee keer zoveel kans om besmet te raken als degenen die vijf maanden geleden waren gevaccineerd.

Naarmate de vaccinatie langer geleden is neemt het risico op besmetting toe, leren recente studies.

Een analyse uit Zweden is beangstigend. Hier was zeven maanden na de vaccinaties de bescherming tegen infectie niet meer aantoonbaar en was de bescherming tegen ziekenhuisopname slechts 42 procent. Over de geldigheid van die studie wordt door wetenschappers gestreden. Maar vaststaat dat de vaccinatie niet alle oplost.