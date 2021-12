Belgische microbioloog over omikron: “Wat ons deze winter te wachten staat, zal niet plezant zijn”

Wat er tot nu toe bekend is over de omikronvariant ziet er niet goed uit, vertelt professor microbiologie Emmanuel André (KU Leuven) aan Het Laatste Nieuws. "In januari zal omikron hier dominant zijn.”

Over de ernst van de ziekte is nog veel onduidelijk. “Het is niet zeker of het ziekteverloop milder zal zijn en zelfs dan zal omikron door de hoge besmettelijkheid een hoge druk leggen op ons zorgsysteem. Wat wel zeker is, is dat onze antistoffen, onze immuniteit na de vaccins en een deel van onze medicijnen minder beschermen. Het zal niet plezant zijn wat ons te wachten staat.”

Door de vele besmettingen was er in Zuid-Afrika een hoge immuniteit tegen het coronavirus. "Toch kan dat virus daar fors aan kracht winnen, omdat het de immuniteit vloert van wie besmet was of gevaccineerd is. Proeven in laboratoria wijzen op dezelfde conclusie: omikron kan veel makkelijker ontsnappen aan onze afweer.”

Geen wonderen

De vaccins werken daardoor ook minder goed, denkt de expert. "Door de mutaties zijn de antistoffen die we ontwikkelden tegen het originele virus en de varianten die kwamen niet zo effectief." De boosterprik is het beste wat we in handen hebben tegen omikron, maar 'we moeten er geen wonderen van verwachten'.

Aanpassen van de vaccins duurt 100 dagen dus die komen te laat. "De mutaties in omikron waren al aanwezig in de vorige varianten, dus in principe was het mogelijk geweest om daar al een vaccin op af te stemmen. Spijtig genoeg hebben producenten daar niet op geanticipeerd.”

De professor heeft niet echt een oplossing. "Hoe we dit als maatschappij moeten klaren, da’s een moeilijk debat waarin ik me als wetenschapper niet meer te veel wil mengen."