Vergeet Squid Game: dit is nu de best bekeken serie op Netflix

Nog niet zo lang geleden was iedereen in de ban van de Zuid-Koreaanse serie Squid Game, maar er is alweer een nieuwe best bekeken serie ooit op Netflix, namelijk Cobra Kai.

Cobra Kai is het vervolg op de film The Karate Kid uit de jaren 80. De serie, waarvan inmiddels al vier seizoenen zijn verschenen is al lange tijd populair. Hij is onder meer genomineerd voor vier Emmy's. Op oudejaarsavond verscheen de serie op Netflix. Binnen vier dagen was het al de meest bekeken serie ooit.

In Cobra Kai is Johnny Lawrence - de slechterik uit The Karate Kid - de hoofdpersoon. Hij poogt in de serie de oude karate-dojo Cobra Kai opnieuw op te richten. Dat zorgt voor een conflict met zijn voormalige rivaal Daniel LaRusso.

Het eerste seizoen verscheen in 2018. De belangrijkste rollen worden gespeeld door Ralph Macchio, William Zabka en verder Tanner Buchanan, Jacob Bertrand, Mary Mouser, Martin Kove en Thomas Ian Griffith.