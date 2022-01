Boris Johnson erkent dat hij op 20 mei 2020 een feestje bezocht in de tuin van zijn ambtswoning. Hij zegt dat hij dacht dat het een werkbijeenkomst was, maar hij zegt te begrijpen dat dat moeilijk te geloven is voor veel mensen.

Er wordt nog onderzoek gedaan naar 6 andere feestjes die door Johnson en/of zijn omgeving zijn gehouden in en rond zijn ambtswoning.

Johnson is niet van plan af te treden.