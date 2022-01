“John de Mol had sterk motief om te zeggen dat hij van niets wist”

John de Mol bleef in de uitzending van BOOS volhouden dat hij niets wist van het seksueel grensoverschrijdende gedrag bij The Voice, op één melding aan het adres van Jeroen Rietbergen na. Volgens advocaten heeft hij daar wellicht een goede reden voor.

Media-advocaat Sander Dikhoff in de Volkskrant: ‘‘Ik denk dat John de Mol een sterk motief heeft om te zeggen dat hij van niets wist. Want als hij dit wél wist, dan heeft hij willens en wetens het risico geaccepteerd dat dit door zou gaan. Dat zou niet alleen kunnen leiden tot claims van deelnemers, maar ook van ITV, aldus de advocaat. Uiteindelijk heeft ITV met de aankoop van Talpa Media, en daarmee de rechten van The Voice, immers een kat in de zak gekocht."

Ook helpt het dat hij slechts sprak over één melding. "De ‘schuld’ kan ook zitten in het feit dat je als bedrijf een sfeer hebt gecreëerd waarin mensen zich blijkbaar niet durven te melden na grensoverschrijdend gedrag", zegt de advocaat. "Een bedrijf kan nooit voorkomen dat één iemand iets raars doet. Overal lopen gekken rond. Maar de frequentie lijkt met vier beschuldigde personen zo hoog dat je kunt stellen dat het is geïncorporeerd in de productie. Dan kun je niet meer wegkomen met de bewering dat Rietbergen een solitaire mafkees is. Of Ali B."

Dikhoff verwacht uiteindelijk niet dat ITV of Talpa het op een rechtszaak aan laten komen. "Stel dat er een claim komt van een behapbaar bedrag, dan denk ik niet dat er straks een advocaat in de rechtszaal staat die zegt: ja, Marco heeft wel aan je billen gezeten, maar in het contract staat dat wij hiervoor niet aansprakelijk zijn. Dit wordt straks gewoon achter de schermen geschikt. En daar zal dan wel weer een geheimhoudingsbepaling op zitten."