‘Nederland krijgt 25 medailles, waarvan 10 gouden’

Nederland gaat hoge ogen gooien bij de Olympische Winterspelen over twee weken. Dat voorspellen de macro-economen Elmer Sterken en Fabian ten Kate van de Rijksuniversiteit Groningen, schrijft het FD. Zij verwachten 25 medailles, waarvan 10 gouden. Als dit uitkomt, evenaart de equipe qua aantal gouden medailles de prestatie in het Japanse Sapporo in 1972.

De beramingen van Sterken en Ten Kate zijn gebaseerd op het aandeel gewonnen gouden, zil­veren en bronzen medailles tijdens de ­wereldkampioenschappen in de relevante disciplines. Het idee daarachter is dat een land dat op een WK goed scoort, het ook goed gaat doen op de Olympische Spelen. Daarnaast wordt nog een aantal factoren meegewogen, zoals een thuisvoordeel voor het organiserende land.

Noorwegen wordt met veertien gouden medailles koploper, volgens de economen, gevolgd door Duitsland en Canada. Nederland wordt vierde en gastland China komt op de achtste plek terecht.