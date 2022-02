Lil’Kleine veroordeeld wegens mishandeling

Rapper Lil Kleine heeft 120 uur taakstraf gekregen voor het mishandelen van een stapper in een Amsterdamse club in 2019. Volgens de rechter is bewezen dat hij een 28-jarige bezoeker uit het niets heeft getrapt.

De mishandeling was grotendeels op camerabeelden vastgelegd. De beelden werden tijdens de zitting twee weken geleden getoond. Daarop was te zien hoe Jorik Scholten, zoals de 27-jarige artiest echt heet, een trap gaf nadat het slachtoffer per ongeluk tegen zijn toenmalige vriendin Jamie Vaes was aangebotst.