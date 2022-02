Massaal testen bij evenementen nutteloos

Het vooraf testen van bezoekers bij grote concerten heeft maar heel beperkt effect. Als zondag alle circa zesduizend bezoekers aan het concert van Stromae zich laten testen, scheelt dat slechts enkele tientallen besmettingen. En vermoedelijk geen enkele ziekenhuisopname.

Dat schrijft De Volkskrant op basis van berekeningen van deskundigen van de TU-Delft.

Op een drie uur durend binnenevenement met 50.000 bezoekers, zou 1G een paar honderd besmettingen, en misschien een of twee ziekenhuisopnamen kunnen schelen – als er senioren of andere kwetsbaren aanwezig zijn. Maar bij clubs of concerten met ‘slechts’ honderden, veelal jonge bezoekers, bespaart het 1G-testen hooguit enkele besmettingen en geen ziekenhuisopname.