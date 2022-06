Donny M was onopvallend en een beetje raar. ‘Het was bij hem ‘kappen of klappen’.

Donny M zit vast vanwege de moord op Dino (9). Hij werd de vorige nacht met een kap over zijn hoofd uit zijn woning gehaald, terwijl de buurt - wakker geworden van alle politie in de wijk - toekeek.

HLN en andere media spraken met buren en bekende over de 22-jarige man.

HLN: De bekenden - die anoniem willen blijven - zijn verbijsterd over wat er is gebeurd. M. kennen ze als een verzorgde en nette jongen. Hij is hartstochtelijk PSV-fan en had tot zijn arrestatie al maanden een vriendin waarmee hij straalde op de foto's. Toch weten ze dat hij ook veel problemen had. Meerdere malen kwam hij met politie en justitie in contact, waarvoor willen ze niet zeggen.

M. zou de laatste jaren juist hebben geprobeerd om zijn leven weer op het juiste spoor te krijgen, maar slaagde daar volgens hen niet in. M. schrijft zelf op zijn sociale media dat hij internationaal vrachtwagenchauffeur is bij een meubeltransportbedrijf, maar volgens de directeur van dit bedrijf werkt hij al een paar maanden niet meer voor hen. Zijn ex-werkgever wil verder geen commentaar geven.

De Telegraaf: Buurman Stefan noemt Donny M., die nabij zijn huurappartement aan de Dommelstraat woont, ’een zonderlinge knul’. ,,Altijd glad geschoren, haartjes netjes in model. Hij zag er gewoon keurig uit. Maar echt contact had je nooit met hem. Hij was wel vriendelijk, maar keek je nooit aan. Het voelde nooit oprecht. ”

,Ik vond wel dat hij een schizofrene indruk maakte. Dat vinden trouwens meer mensen hier in de wijk. Het was bij hem ‘kappen of klappen’. Daarmee bedoel ik dat hij bij een probleem óf vertrok óf meteen losging. Een tussenweg leek er niet.”