Frenkie de Jong moet 112 miljoen opbrengen, Antony 50 miljoen

Het Franse statistieken- en onderzoeksbureau CIES (Centre International d’Etude du Sport) berekent transferwaardes op basis van allerlei data en laat daarbij onder meer de leeftijd en contractduur van spelers zwaar meewegen.

Het is een schatting en niet de vraagprijs, maar geeft een goede indicatie. Duurste speler is Kylian Mbappé met een geschatte transferwaarde van 205,6 miljoen euro.

In de toptien is Frenkie de Jong de enige Nederlander. Andere Nederlanders in de tophonderd van de lijst zijn Borussia Dortmund-aanvaller Donyell Malen (66,7 miljoen euro) en Juventus-verdediger Matthijs de Ligt (63,2 miljoen euro). De Braziliaanse Ajax-aanvaller Antony (22) is de enige afgevaardigde van de eredivisie met een geschatte waarde van 51,2 miljoen euro.

De hele top 20: