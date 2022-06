Nog nooit zoveel ziekteverzuim

Nooit eerder zaten zoveel werknemers ziek thuis. In het eerste kwartaal van 2022 is het ziekteverzuim gestegen naar 6,3 procent. Dat is het hoogste percentage dat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) ooit heeft gemeten. In de zorg- en welzijnssector zijn net als in vorige perioden de meeste ziekmeldingen.

In de Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) was het verzuim 10,4 procent en in de kinderopvangsector 10 procent in het eerste kwartaal van 2022. Niet eerder werd in Nederland in een bedrijfstak een verzuim van 10 procent of meer gemeten.

„Dit zijn branches waarbij het personeel vaak in contact is met cliënten. De omicronvariant laaide in het begin van dit jaar flink op en daarvan zie je de effecten terug in de cijfers”, verklaart CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen tegen De Telegraaf

In de horeca is de grootste stijging te zien qua ziekteverzuim. Lange tijd was dit juist een sector met weinig ziek personeel, maar in de eerste drie maanden van 2022 was er een ziekteverzuim van 6 procent. De industrie springt er met een hoog verzuimcijfer van 7,4 procent ook uit.

Door deze hoge verzuimcijfers in combinatie met de enorme krapte op de arbeidsmarkt dreigen veel sectoren vast te lopen.