Nieuwe smartphone of laptop is trager door ‘bloatware’: zo verwijder je die onzin

Op je nieuwe telefoon of computer staat allemaal software geïnstalleerd waar je niet om hebt gevraagd. De meeste apps zul je nooit gebruiken, maar zijn wel irritant of zorgen er voor dat je apparaat trager is in gebruik. Deze 'bloatware' kun je vrij eenvoudig verwijderen, schrijft het AD.

Als je door je telefoon scrolt, kom je waarschijnlijk een hoop apps tegen die je nooit gebruikt. Die kunnen vervelende pop-ups in beeld brengen, je apparaat trager maken en bandbreedte gebruiken zonder dat je het weet.

Op je laptop of pc worden vaak proefversies geïnstalleerd van bijvoorbeeld een antivirusprogramma. Als de proefperiode is afgelopen word je constant gestoord door een pop-up die je probeert te verleiden om de volledige versie aan te schaffen.

Goedkopere merken leveren vaak meer bloatware mee met het apparaat. Maar ook de topmerken willen geld verdienen aan de softwaremakers. De fabrikant installeert daarnaast vaak eigen apps in de hoop dat je ze gaat gebruiken, zoals Samsung GO op een Samsung telefoon en GarageBand op de MacBook.

Verwijder niet zomaar alles wat je niet herkent op je pc of laptop. Het is veiliger om de naam van het programma even te googlen voor je aan het deleten slaat. Op de smartphone kun je prima alle ongebruikte apps verwijderen zonder zorgen.

In Windows ga je naar 'Start' en 'Instellingen'. Dan open je 'Apps' en 'Apps en onderdelen'. Klik de bloatware een voor een aan en kies voor 'Verwijderen'.

Op de Mac open je 'Finder' en klik je op de 'Apps'-folder. Selecteer de bloatware, kies linksboven voor 'Archief' en 'Verplaats naar prullenmand'. Als beveiliging staat bij systeemprogramma's deze optie er niet bij. Na het opruimen leeg je de prullenmand door te openen en rechts bovenin te legen.

Een Android apparaat schoon je op door 'Instellingen' en 'Apps' te kiezen. In deze lijst kun je alle apps verwijderen die je niet herkent of nodig acht. Sommige apps kunnen niet worden verwijderd. Je kunt ze wel 'gedwongen stoppen'. Zo spaar je de accu en maak je de smartphone sneller.

Op de iPhone staan ook allerlei apps geïnstalleerd die je mogelijk nooit gebruikt. Ze nemen onnodig ruimte en rekenkracht in. Ga naar het appmenu en druk een app naar keuze in. Kies voor 'Verwijder App'. Een aantal standaardapps zijn niet verwijderbaar.