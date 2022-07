Schutter bloedbad Chicago blijkt rare rappende Trump-aanhanger

De 22-jarige Robert (Bobby) Crimo III gaat als muzikant schuil onder de naam Awake the Rapper en heeft op Spotify zo’n 16.000 volgers. Hij was het die verkleed als vrouw op 4 juli schoot op de feestende menigte. Na de schietpartij zou Crimo zich in de menigte hebben gemengd en naar het huis van zijn moeder zijn gegaan, om uiteindelijk weg te rijden in een Honda Fit.

De met vlasbaardje en gezichtstatoeages uitgedoste aanhanger van Donald Trump claimt met zijn muziek inmiddels zo’n 100.000 dollar te hebben verdiend. Hij komt uit een gegoede familie even ten noorden van Highland Park, de plaats waar hij vanaf een dak ten minste twee salvo’s met tientallen schoten elk loste op de menigte die van de optocht genoot tijdens de viering van de Amerikaanse Onafhankelijksheidsdag.

Zijn vader, een eigenaar van een delicatessenwinkel, stelde zich in 2019 tevergeefs kandidaat voor het burgemeesterschap van Highland Park. Crimo's oom Paul zei dat hij geen tekenen had opgemerkt dat zijn neef geweld zou kunnen plegen.

"Er was helemaal geen indicatie," vertelde Paul Crimo aan CBS Chicago. "Er waren geen aanwijzingen dat hij dit zou kunnen doen."

n september 2019 meldde een familielid dat de verdachte zei dat hij 'iedereen ging vermoorden'. De politie ging naar zijn woning en verwijderde 16 messen, een dolk en een zwaard.