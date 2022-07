Wim Hof wordt rijk van zijn ijsbaden: “Ik ben een baanbreker, een visionair”

Wim Hof (63) uit het Gelderse Stroe staat met krankzinnige zaken in het Guinness Book of Records en verkondigt al vele jaren zijn methodes om sterker en gezonder te worden. In coronatijd brak hij wereldwijd door. Er wordt zelfs een Hollywoodfilm over zijn leven gemaakt.

Realityshow

De BBC heeft ook aandacht voor Hof en draait een realityshow rondom de excentriekeling. De man was twaalf jaar geleden nog postbezorger voor 7 euro per uur, maar boert nu beter: “Het begon met weinig, 1.000 euro per wereldrecord. En nu verdien ik 50.000 euro met één gesprekje op Zoom”, zegt hij in een interview met de Volkskrant.

Hij vertelt over de zelfmoord van zijn eerste vrouw en de moeizame relatie met zijn kinderen in het verleden. Nu is zijn oudste zoon Enahm (39) al jaren zijn manager. Hij heeft een nieuwe vrouw, die dertig jaar jonger is. Samen met haar heeft hij een vierjarig kind.

Gecontroleerde hyperventilatie

Zijn Wim Hof-methode staat gratis op internet, maar voor trainingsdagen op locatie wordt grof geld betaald. Op YouTube legt hij in detail de drie thema's uit, bestaande uit ademhalingsoefeningen oftewel 'gecontroleerde hyperventilatie, koudetraining door koud douchen of ijsbaden en mindset-oefeningen.

De fitnessgoeroe voelt trots en dankbaarheid na jaren als mafkees versleten te zijn: “Galileo Galilei werd verketterd, en ik ook. Niet door de kerk, zoals Galilei, maar door de dominante stroming in onze samenleving, die voorschrijft dat je normaal moet doen. En als je niet normaal doet, ben je gek. Maar ik ben een baanbreker, een visionair en een pionier.”

Op een fontein gaan zitten

Zijn onorthodoxe kijk op het leven brengt hem soms in de problemen. Hij raakte zwaar gewond doordat hij op een fontein in het Vondelpark ging zitten. Dit was Hofs standaardmethode om zijn darmkanaal te reinigen: “Een klysma! Schoonmaken! Stront gaat eruit, haha, de vastzittende koek komt los!”

“Ik had het al honderd keer gedaan, maar dat was jaren eerder, en ze bleken de fonteinkop anders te hebben afgesteld, de opening verkleind, waardoor het water met een enorme druk naar buiten werd gespoten”, aldus The Ice Man.