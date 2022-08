Groot tekort aan epipennen tegen levensgevaarlijke wespensteek: “Ook de alternatieven zijn op”

De schappen bij de apotheek zijn niet bijster goed gevuld de afgelopen jaren vanwege leveringsproblemen. Zo grijpen mensen nu ook mis met de epipennen tegen de levensgevaarlijke allergische reactie op een wespensteek, schrijft RTL Nieuws.

Sommige mensen reageren enorm heftig op een wespensteek. Dit weet je niet, totdat het je overkomt. Het lichaam van het slachtoffer raakt in shock, soms zo erg dat de patiënt moet worden gereanimeerd. Liesbeth de Vries (65) overkwam dit tien jaar geleden. Ze was bijna dood, maar werd gered door de ambulancebroeders en het ziekenhuispersoneel.

Een epipen kan haar redden, mocht ze weer worden gestoken door een wesp. Dit anti-allergiemiddel is helaas nergens meer verkrijgbaar en de alternatieven zijn ook op. Liesbeth heeft een epipen, maar de vloeistof is troebel, dus kan ze hem niet meer gebruiken. "Ik zit enorm in de stress, want bij de apotheek hebben ze geen nieuwe. Er is niks meer op voorraad en de apotheker vertelde dat epipennen moeilijk leverbaar zijn."

Een groothandel spreekt ook over leveringsproblemen: "We verwachten wel dat richting het einde van deze week de Jext, een soortgelijke pen, weer wordt geleverd." Onduidelijk is hoeveel van dit alternatief worden geleverd en naar welke apotheken de zendingen gaan.

Wat ook zou kunnen is om pennen te importeren uit Duitsland, maar hiervoor geeft de Inspectie Gezondheid en Jeugd vooralsnog geen toestemming. "De epipen is niet vrijgegeven voor import. Wel kunnen mensen met een recept van de huisarts een pen in Duitsland halen."

Dit Duitse anti-allergiemiddel is echter een stuk prijziger en je moet er uiteraard een flink stuk voor rijden. Maar goed, gelukkig kunnen we altijd nog op onze oosterburen rekenen als de Nederlandse zorg het weer eens laat afweten.