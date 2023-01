Twee berichten over plassende oudere mannen

Plassende man 1:

Zes journalisten in Zuid-Soedan zijn gearresteerd vanwege het verspreiden van beelden waarop te zien is dat president Salva Kiir in zijn broek plast. Dat deed hij vorige maand bij een officiële bijeenkomst, tijdens het spelen van het volkslied. De beelden daarvan haalden niet de officiële media, maar werden wel gretig gedeeld online.

Het Comité ter Bescherming van Journalisten (CPJ) roept nu op tot hun vrijlating.

De vice-president van bankreus Wells Fargo is ontslagen omdat hij werd beschuldigd te hebben geplast op een 72-jarige vrouw tijdens een reis tussen New York City en Mumbai .

Het incident met vond plaats op 26 november in de business class cabine van een vlucht van Air India . Mishra's advocaten beweerden dat de bejaarde de daad 'goedkeurde'. De man was dronken.