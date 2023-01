Ex-US Navy SEAL gedood in Oekraïne

Een ex-US Navy SEAL, die bijna vier jaar geleden het Amerikaanse leger verliet, kis omgekomen tijdens gevechten in Oekraïne .

Daniel W. Swift werd woensdag gedood in Oekraïne, zegt de Amerikaanse marine in een verklaring. Swift verliet het leger op 11 maart 2019.

"We kunnen niet speculeren waarom de voormalige matroos in Oekraïne was".

Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigde de recente dood van een Amerikaans staatsburger die vocht in Oekraïne, maar gaf geen verdere details over de omstandigheden van het overlijden.

"We staan ​​in contact met zijn familie en bieden alle mogelijke consulaire bijstand", zei een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken. "Uit respect voor de privacy van de familie in deze moeilijke tijd hebben we verder niets toe te voegen."