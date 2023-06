UWV keerde miljoenen STAP-budget uit voor spookcursisten

Bijna iedere Nederlander kon vorig jaar 1000 euro overheidsgeld krijgen om een cursus of opleiding te volgen, het zogenaamde STAP-budget. Ook voor cursisten die niet of nauwelijks kwamen opdagen betaalde het UWV gewoon, in strijd met de eigen regels. Dat meldt BNR, na navraag bij het UWV.

De uitkeringsinstantie meldt dat er 2,6 miljoen euro niet is teruggeëist, ook al kwamen cursisten aan wie dit bedrag is uitgekeerd niet of te weinig opdagen. Van cursisten wordt namelijk verwacht dat zij hun opleiding voltooien door een certificaat te behalen of minstens 80 procent van de lessen te volgen. Cursisten die door eigen schuld de drempel niet halen, moeten de 1000 euro subsidie zelf terugbetalen. Veel aanbieders bestoken deelnemers met mailtjes en berichten om hen te waarschuwen voor mogelijke financiële gevolgen van afwezigheid.

Sinds de introductie van het STAP-budget in maart 2022 heeft het UWV 184 miljoen euro uitgekeerd. Vorig jaar alleen al maakten 214.000 mensen gebruik van de regeling. Op de royale tegemoetkoming is veel kritiek. Het geld is bedoeld om de positie van de ontvangers op de arbeidsmarkt te verbeteren, maar wordt in de praktijk ook ingezet voor cursussen bierproeven, paardencoaching en reiki-massage.