Hoe de opstand tegen Poetin het slagveld in Oekraïne zal bepalen

Een maand geleden veroverde de Wagner-groep van Yevgeny Prigozhin de Oekraïense stad Bakhmut na een strijd van bijna een jaar, waarbij ze dagelijks enkele tientallen meters vooruit kroop. Op 24 juni keken Oekraïners met verbazing en enige vreugde toe hoe de troepen van Prigozhin naar Moskou marcheerden, 800 km aflegden in slechts enkele uren en verschillende Russische vliegtuigen neerschoten. Deze campagne lijkt minder dan een dag na de start te zijn geëindigd. Het is echter onwaarschijnlijk dat de Russische oorlog in Oekraïne terug zal keren naar de normale gang van zaken, schrijft de Economist

De muiterij vanPrigozhin had een grote impact op de oorlogsinspanning. Rostov aan de Don, de stad die zijn troepen op 24 juni in de vroege uren innamen, is een belangrijk logistiek en commandocentrum voor de oorlog, hoewel het hoofdkwartier zich in Novocherkassk bevindt, 30 km naar het oosten. Het is een belangrijke route naar de provincies Donetsk en Loehansk en een halteplaats voor Russische slachtoffers. Ook Voronezh is van belang voor operaties in het noordelijke deel van het front. Hoewel de heer Prigozhin beweerde dat hij de oorlog niet zou belemmeren, zou zijn verovering van het hoofdkwartier van het Russische leger in Rostov zeer ontwrichtend zijn geweest. Naar verluidt omvatten de luchtverliezen van Rusland ook geavanceerde helikopters voor elektronische oorlogsvoering.

Oekraïners hadden gehoopt dat de dreiging van een burgeroorlog in hun buurland op de lange termijn in hun voordeel zou werken. Op 24 juni gaf een bron binnen de Oekraïense generale staf aan dat hij hoopte dat Rusland gedwongen zou worden om zijn schaarse frontliniereserves, die bedoeld zijn om een aanhoudend Oekraïens tegenoffensief af te slaan, opnieuw in te zetten om de crisis in Rusland zelf aan te pakken. Het lijkt er echter op dat dit onwaarschijnlijk is. De eerste rapporten suggereren dat de Wagner-troepen zich al terugtrekken uit Moskou, maar het is onduidelijk of ze zullen terugkeren naar hun veldkampen.s de heer Prigozhin suggereerde, valt nog te bezien.

Desondanks heeft het Oekraïense leger geprobeerd te profiteren van de chaos. Hoewel er weinig dramatische actie lijkt te zijn geweest in het zuiden, waar Oekraïense troepen sinds 4 juni aanvallen hebben uitgevoerd, heeft Hanna Maliar, de vice-minister van Defensie van Oekraïne, aangekondigd dat er een meervoudig offensief plaatsvindt in het oosten, inclusief Bakhmut, en beweert ze dat er "vooruitgang in alle richtingen is". Oekraïense troepen hebben bijzondere vooruitgang geboekt in de buurt van de stad Donetsk en hebben het dorp Staromykhailivka ingenomen, 14 km naar het westen. Geïnformeerde waarnemers zeggen dat het ironisch is dat de heer Prigozhin zijn eigen opstand zou kunnen hebben getimed om samen te vallen met wat velen in Rusland dachten dat een grote Oekraïense aanval zou zijn die nooit is uitgekomen.

Zelfs als de Russische commandanten terugkeren naar hun posten, zal de korte burgeroorlog in het land een blijvende indruk achterlaten op het slagveld. De wrijving binnen de militaire leiding van Rusland was al erg, maar is nu nog erger geworden. Op 24 juni bespotte Vladimir Alekseyev, het plaatsvervangend hoofd van de GRU (Russische militaire inlichtingendienst), terloops Sergei Shoigu, de minister van Defensie, en Valery Gerasimov, de chef van de generale staf, tijdens een ontmoeting met Prigozhin in Rostov. Dmitry Medvedev, plaatsvervangend voorzitter van de Russische veiligheidsraad en voormalig president, suggereerde later dat leden van de Russische militaire 'elite' hadden deelgenomen aan de opstand, schrijft The Economist

De terugtrekking van Prigozhin lijkt onderdeel te zijn van een deal tussen het Kremlin en de leider van Wagner. Deze deal houdt in dat de troepen van Wagner een veilige doorgang naar Wit-Rusland zullen krijgen, de betrokken troepen immuniteit van vervolging zullen krijgen en anderen formele contracten met het Russische ministerie van Defensie mogen ondertekenen. Echter, als de Wagner-troepen terugkeren naar het veld, zal het wantrouwen tussen huurlingen en stamgasten groter zijn dan ooit. Als ze buitenspel worden gezet, ondanks de belofte van amnestie, zal Rusland tot 30.000 soldaten verliezen, waaronder een door de strijd geharde elite van 5.000. Het zal voor Rusland moeilijk zijn om deze soldaten te vervangen. Volgens sommige rapporten zou de heer Poetin ook de heer Shoigu kunnen ontslaan, die al meer dan tien jaar minister van Defensie is.

Prigozhin heeft het gezag van het Kremlin geschonden door met zijn kleine troepenmacht, die niet veel meer waard is dan een brigade, de eerste dreiging vanaf het land voor Moskou sinds Hitler in 1941 te beraamden - hoewel deze dreiging letterlijk kortstondig bleek te zijn. Poetin rekende op een lange oorlog waarin het Westen moe zou worden van het bewapenen en financieren van Oekraïne. Er zijn nu echter sterke aanwijzingen dat de verlenging van de oorlog ook de fragmentatie en het verval van zijn regime versnelt. De mobilisatie van honderdduizenden nieuwe rekruten, die nodig zijn om een nieuw offensief op te zetten, zou dat probleem alleen maar verergeren.

Bovendien heeft Prigozhin ook de grondgedachte van Poetin voor oorlog doorkruist. In een video die op 23 juni werd gepost, weerlegde hij Russische beweringen dat Oekraïne de Donbas-regio acht jaar lang had gebombardeerd en dat Oekraïne en de NAVO van plan waren Rusland aan te vallen. De oorlog was volgens hem in feite gelanceerd ten voordele van de "oligarchische elite" van Rusland. Dit zou verontrustende vragen kunnen oproepen bij de achterban van Rusland. "Wie", vraagt John Foreman, tot voor kort Brits defensieattaché in Moskou, "zou willen doorvechten voor een Russisch regime dat zo'n zwakte heeft getoond, een muiterij afkondigt en dan binnen een dag terugroeit?"