Stille tocht voor in Albert Heijn doodgestoken Antoneta

Er wordt een stille tocht gehouden voor de 36-jarige Antoneta Gjokja, schrijft Omroep West. Zij was aan het werk in de Albert Heijn aan de Turfmarkt in Den Haag toen ze vorige week dinsdag in het filiaal dood werd gestoken. Maandag is ze begraven in Albanië, het land waar haar man vandaan komt. Een ex-collega van het restaurant Very Italian Pizza, waar Antoneta werkte voordat zij bij de Albert Heijn ging werken, organiseert de stille tocht. 'We zijn er nog steeds ondersteboven van. Ze was zó lief.'

De stille tocht wordt georganiseerd om Antoneta een laatste eer te bewijzen en zal woensdag plaatsvinden. Om 20.00 uur begint de tocht op de Laan van Reagan en Gorbatsjov in Den Haag, bij het Malieveld.

De tocht wordt georganiseerd door een ex-collega van Antoneta, wiens naam bekend is bij de redactie. 'Iedereen die haar een warm hart toedraagt of er gewoon behoefte aan heeft is welkom.' Het verlies van Antoneta is nog moeilijk te bevatten. 'Ze was zó lief. Iedereen die haar kent zal dat over haar zeggen. Ze stond voor iedereen klaar en was supergezellig.'