“Meghan is talentloos”, klinkt het nadat ook Netflix van haar en Harry af wil

Het kan nog lastig worden voor Harry en Meghan om hun peperdure lifestyle te bekostigen. Niet alleen Spotify verbreekt de banden, ook Netflix is erg ontevreden. Het stel krijgt nog één kans om met goede content te komen. Ondertussen noemt een entertainmentbaas Meghan talentloos.

Talentagent Jeremy Zimmer had op een reclamefestival in Cannes een discussie over podcasts en de rol van beroemdheden. "Het blijkt dat Meghan Markle geen groot audiotalent is, of eigenlijk geen enkel talent heeft", zegt Zimmer. "En weet je, dat je beroemd bent, maakt je nog niet goed in iets."

Vorige week noemde oprichter van een groot podcastnetwerk Bill Simmons Harry en Meghan al oplichters. Volgens een rapport passen deze opmerkingen "in de nieuwe conventionele wijsheid in podcasting. Grote beroemdheden en dure producties zijn uit de mode. Het nieuwe audiotalent past bij het medium en heeft meer overeenkomsten met radio-dj's of presentatoren van dagtelevisie dan met de Windsors", klinkt het.