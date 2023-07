Heb je de perfecte krul gezien op Buienradar? Wat zegt het over de storm?

Mogelijk heb je vandaag al meerdere keren Buienradar aangeklikt, op zoek naar een droog momentje om naar buiten te gaan. Wat opvalt: zomerstorm Poly vormt een prachtige krul boven Nederland. En ja, in het oog van de storm is het windstil.

"Je ziet eigenlijk een perfecte krul", zegt weerman Maurice Middendorp van Buienradar tegen Editie NL. "Maar een perfecte krul betekent niet de meeste wind, zoals bij een orkaan. Die heb je pas als het oog echt heel goed zichtbaar is."

Maar waar in die perfecte krul is de wind het ergst? "Als je kijkt naar een orkaan", gaat Middendorp verder, "dan is het in het oog van de orkaan windstil. De meeste wind zit altijd in de slipstream van de storm."

Dat was vandaag de zuidkant. "Je kunt dat een beetje vergelijken met een vrachtwagen. Achter een vrachtwagen heb je altijd hele harde wind, omdat daar een gebrek aan lucht ontstaat, dat wordt opgevuld met wind. Met storm Poly zag je vandaag ook dat aan de zuidkant van de krul de hardste wind is gemeten. Windstoten van 146 kilometer per uur."