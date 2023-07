Thijs Boogaard (15) wint op Wimbledon. “Tactisch is hij al ver, hij vindt het spelletje geweldig”

Het Nederlandse tennistalent Thijs Boogaard (15) is als jongste deelnemer van het Wimbledon jeugdtoernooi door naar de tweede ronde. Hij weet niet wat hem overkomt in Londen. “Zoveel mensen erbij, dat heb ik nog nooit meegemaakt.”

Hij werkte in de derde set een matchpoint tegen weg en won even later van de meer twee jaar oudere Australiër Pavle Marinkov. Ondertussen keken de Nederlandse tennislegendes Betty Stöve (78) en Tom Okker (79) toe vanaf de tribunes. Voor zijn wedstrijd mocht hij warm slaan met nummer één van Nederland Tallon Griekspoor. “Ik blijf altijd punt voor punt spelen, en diep van binnen had ik nog hoop. Daarna voelde ik blijdschap en opluchting”, zegt Boogaard tegen De Telegraaf over de spannende slotfase van zijn eersterondepartij.

Grote aandacht

Het is allemaal nieuw voor de jongen uit Geldermalsen, geboren op 5 juli 2008, die van zijn tweede tot zijn achtste in Hong Kong woonde en zodoende heel soepel uit zijn woorden komt in zowel het Nederlands als het Engels. “Ik heb geen last van alle aandacht. Ik tennis gewoon, want dat wil ik graag.”

Bjorn Graven begeleidt hem al sinds 2018. “Hij zei in het begin dat hij alleen maar tennis keek. Ik dacht dat hij mij naar de mond zat te praten. Maar ik testte hem, hij bleek overal van op de hoogte”, zegt de tenniscoach. En over de progressie van zijn pupil: “Op alle vlakken zijn er nog veel stappen mogelijk, vooral technisch. Tactisch is hij ver. Dat komt omdat hij het spelletje geweldig vindt.”

Wereldster in wording?

Nu kijkt Boogaard minder naar tennis op tv of laptop, omdat hij een druk school- en trainingsschema heeft. Wel maakt hij tijd vrij voor Feyenoord, waar hij enorm fan van zegt te zijn. Er is op het moment geen favoriete tennisspeler die hij koste wat kost wil zien spelen. “Vroeger was dat Roger Federer. De rust op de baan en hoe hij speelde... dat zag er zo mooi uit.”

Is hij een wereldster in wording? Hopelijk gaan we de komende jaren nog veel meer horen van Thijs Boogaard. Ziggo Sport deelt beelden van zijn overwinning op het heilige gras: