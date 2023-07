Beelden: er loopt een leeuw los door Berlijn

De Duitse politie is met man en macht op zoek naar een leeuwin die door enkele voorsteden van Berlijn loopt.

De politie rijdt met luidsprekerwagens door de voorsteden Kleinmachnov, Stahnsdorf en Teltow om mensen te waarschuwen om binnen te blijven. Het gaat om zo'n 60.000 inwoners en hun huisdieren. Ondertussen zijn jagers op zoek naar het dier.

De leeuwin moet in de nacht van woensdag op donderdag zijn ontsnapt, maar waar het dier vandaan komt is niet duidelijk. Circussen en dierentuinen hebben geen melding gemaakt van een ontsnapte leeuw.

Een automobilist wist beelden te maken van een beest dat op een leeuwin lijkt. Toen was de politie echter al op zoek. "Rond middernacht zagen getuigen een roofdier een wild zwijn aanvallen. We hebben er videomateriaal van gekregen. Het is dus een leeuwin. Er is geen reden voor ons om aan de echtheid ervan te twijfelen”, laat een politiewoordvoerder weten.