Oud-medewerkers VanMoof: de fietsen deugden niet

Oud-medewerkers van het failliete Van Moof raadden mensen aan geen van Moof te kopen. Een fietsenmaker zegt tegen Het Parool dat de nieuwe fietsen ‘kleine slordigheden’ bevatten. Veel e-bikes moesten daardoor na verkoop al gauw gerepareerd worden. En dat is voor een fiets van € 3000 + merkwaardig. Voor de fietsenmakers is tegen al die defecten niet op te werken. Soms stonden klanten een paar uur nadat hun fiets is gerepareerd weer in de winkel met een volgend probleem.

Bijna alle (voormalig) medewerkers die Het Parool heeft gesproken, zeggen dat de modellen S3 en X3 nog niet goed genoeg zijn doorontwikkeld om op verkocht te worden. Toch besloten de broers Taco en Ties Carlier – die Vanmoof in 2009 oprichtten en de dagelijkse leiding op zich hebben – de verkoop te starten.

Een voormalig medewerker: “Tot een paar weken geleden waren er mensen in mijn omgeving die een VanMoof wilden kopen. Ik gaf aan dat ze het beter niet konden doen, maar toch deden ze het.”