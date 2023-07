Only in America: Meisje (8) krijgt krankzinnige schadevergoeding na brandwond door kipnugget

Een 8-jarig Amerikaans meisje krijgt 800.000 dollar (omgerekend zo'n 718.000 euro) schadevergoeding vanwege een brandwond ter grootte van een kipnugget op haar torso. Fastfoodketen McDonald's werd door de staat Florida aansprakelijk gesteld voor alle leed.

In 2019 reed het toen 4-jarige meisje met haar moeder en broertje door de McDrive van de plaats Tamarac in 'The Sunshine State'. De kleuter genoot van haar Happy Meal, totdat er een hete nugget tussen de autogordel en haar huid belandde. Dit leidde tot een tweedegraads brandwond en hels geschreeuw van het meisje.

Foto's van de brandplek en audio van het geschreeuw werden in de rechtszaal voorgelegd. De familie van het meisje eiste 15 miljoen dollar aan schadevergoeding voor zowel de fysieke als de mentale pijn die het gefrituurde stukje kipseparatorvlees zou hebben aangericht. De rechter ging deels mee in het zielige verhaal en besloot dat de snackgigant acht ton moet uitkeren aan het gezin.

McDonald's vond 156.000 dollar wel genoeg, omdat de wond na drie weken volledig was genezen en het meisje geen pijn meer had. Ze gaven daarbij aan dat een kipnugget wel warm moet zijn omdat er anders kans is op een salmonella-infectie. Ook zegt de fastfoodketen zich niet verantwoordelijk te voelen voor wat de klant doet met de etenswaren na overhandiging van de kartonnen voedselbakjes.