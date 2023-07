Nederlander (36) verongelukt voor de ogen van zijn gezin in parkeergarage Torremolinos

Bij een tragisch ongeluk in Torremolinos aan de Spaanse Costa del Sol is afgelopen woensdag een 36-jarige Nederlandse toerist om het leven gekomen. De auto van de man begon te rijden toen hij er al uit was en daardoor raakte hij beklemd tussen de auto en een hek.

Volgens Malaga Hoy was hij met zijn vrouw en twee kinderen in de wijk La Carihuela, langs het strand, om vrienden te bezoeken. Zij waren er bij toen het ongeluk gebeurde, rond 16.30 uur op de bovenste etage van een parkeergarage naast hotel Amaragua.

De man zou het voertuig, een automaat, niet in de parkeerstand hebben gezet, waardoor het onverwacht begon te rollen.

De man overleed meteen.