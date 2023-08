Weer cipier Ter Peel weg om relatie met gedetineerde

Voor de derde keer dit jaar is een medewerker van vrouwengevangenis Ter Peel vertrokken vanwege een relatie met een gedetineerde. Dit keer werd een vrouwelijk personeelslid te close met een gevangene.

Dat blijkt uit informatie van De Limburger en wordt bevestigd door de directie van de gevangenis. De vrouw heeft haar contract ingeleverd nadat deze week haar band met de gevangene aan het licht is gekomen.

Het nieuwe voorval brengt de vrouwengevangenis in Evertsoord verder in verlegenheid. In juli is een mannelijke medewerker van de inrichting ontslagen omdat hij seks heeft gehad met een gedetineerde. Een andere medewerker - ook een man - is in februari de laan uitgestuurd vanwege een relatie met een gevangene. Zij is na haar vrijlating bij familie van deze medewerker ingetrokken.