In Saint-Tropez krijg je alleen tafeltje als je 1500 euro per persoon besteedt: burgemeester grijpt in

Een hapje eten is peperduur in Saint-Tropez en je komt in de lokale horeca niet weg met een pizza en een fles water. Restaurants zouden een database hebben waarin staat hoeveel iedere gast uitgeeft. Is dat niet genoeg, dan krijgen ze de volgende keer geen tafeltje meer. Dat is nu ook de burgemeester van de mondaine badplaats te gortig geworden.

Wanneer iemand belt om te reserveren, checkt het restaurant eerst of die persoon vorige keer wel genoeg fooi heeft gegeven en niet enkel een goedkoop gerecht heeft besteld. Anders gaat het tafeltje aan zijn neus voorbij. Nieuwe klanten krijgen te horen dat ze een minimumbedrag moeten besteden van bijvoorbeeld 1500 euro per persoon of 5000 euro per tafel.

Ook burgemeester Sylvie Siri gaat dit te ver, vertelt ze in lokale media. Er zijn nu al maatregelen genomen, maar aan het eind van de zomer gaat ze om de tafel met de restauranteigenaren om hen naar eigen zeggen 'te wijzen op hun verantwoordelijkheid'.