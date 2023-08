Gaan we weer: aantal coronabesmettingen neemt snel toe

De zomer is nog niet voorbij of corona komt alweer om de hoek kijken. Het RIVM waarschuwt dat het aantal besmettingen oploopt, maar zegt ook dat we ons geen zorgen hoeven te maken.

"Het is vooral belangrijk dat mensen zich ervan bewust zijn dat de besmettingen toenemen in het najaar. Zo kunnen mensen die kwetsbaarder zijn op tijd een vaccinatie halen", zegt Susan van den Hof van het RIVM tegen RTL Nieuws.

Echt een oorzaak voor de stijging is er niet. "Het is langer geleden dat de meeste mensen een infectie of laatste vaccinatie hebben gehad, mede omdat we geen zomerse coronagolf hebben gehad. Hun afweer is dus minder goed", legt Van den Hof uit.

Het RIVM meet het aantal coronabesmettingen momenteel aan de hand van virusdeeltjes in het rioolwater. Dat aantal was in de tweede week van augustus met 58 procent gestegen, maar afgelopen week was er alweer een daling te zien van 22 procent. De stijging is dan ook 'niet zorgelijk', benadrukt het RIVM. Vanaf oktober kunnen mensen met gezondheidsklachten weer een herhaalprik halen.