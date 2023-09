AH boos op filiaal dat hoofddoek verbiedt

Hanae, een 21-jarig meisje van Marokkaanse origine, was bij Albert Heijn in Sint-Niklaas, Belgie, terechtgekomen via een uitzendbureau. “Ik was enorm blij want het is een leuke werkomgeving”, zegt ze tegen HLN. “Mijn eerste werkdag was perfect verlopen. De ontvangst was hartelijk, ik kreeg een uniform en daarna een opleiding om aan de kassa te werken. ’s Avonds kreeg ik complimenten en volgde meteen een uurrooster voor de volgende twee weken. Het was dan ook een koude douche toen ik de volgende dag bij de winkelverantwoordelijke werd geroepen. Ik kreeg te horen dat personeel aan de klantenservice-balie en de kassa geen hoofddoek mocht dragen. Aangezien ik net was aangeworven voor deze taak werd ik voor een verscheurende keuze gesteld: ofwel de hoofddoek afnemen ofwel terug naar huis gaan.”

Voor Hanae was het een moeilijke beslissing, maar ze besloot haar hoofddoek toch niet af te doen. "Het heeft me verbaasd en zelfs gechoqueerd dat ik enkel en alleen om deze reden werd afgewezen.

De centrale directie van Albert Heijn is boos.“Ons beleid is duidelijk: we geloven in diversiteit omdat het een afspiegeling is van de maatschappij. Elke winkel stelt echter ook eigen huisregels op en dat is een leerproces. Van discriminatie was er in dit geval zeker geen sprake. Ook in het filiaal van Sint-Niklaas werken heel wat mensen van allochtone origine. De plaatselijke directie had echter de regel ingevoerd om geen hoofddeksel te dragen. Dat is vooral ingegeven door het feit dat mutsen en petjes door veel jongeren ook binnen worden gedragen. Men heeft er echter een algemene regel van gemaakt terwijl er voor religieuze hoofddeksels uiteraard een uitzondering moet zijn. We zijn intussen in gesprek gegaan met de winkelverantwoordelijke om duidelijk te stellen dat zo’n verbod indruist tegen de normen en waarden die we als merk willen uitdragen.”

Albert Heijn wil Hanae dan ook opnieuw een job aanbieden. “Ofwel in dezelfde vestiging of een andere winkel dicht bij huis.” Een aanbod dat Hanae dankbaar wil aanvaarden. “Ik zit na twee weken nog steeds zonder werk terwijl ik als alleenstaande wel huur en voeding moet kunnen betalen. Dit incident heeft mij financieel dan ook serieus in de problemen gebracht.”