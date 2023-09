Chinezen hamsteren jodiumhoudend zout: Japanse visverkoop stort in

De Chinese volkswoede richting buurland Japan vanwege het lozen van (licht) radioactief koelwater in de Stille Oceaan leidt tot grote spanning en curieuze taferelen. China importeert geen Japanse visproducten meer en consumenten boycotten Japanse bedrijven. Ondertussen vliegt het tafelzout de winkels uit.

Japan gaat de komende dertig jaar 1,3 miljoen ton afvalwater in zee dumpen. Tepco, de eigenaar van de kerncentrale van Fukushima, heeft samen met het Internationaal Atoomagentschap bepaald dat het stralingsniveau van het koelwater zo laag is dat het milieu niet wordt geschaad. Maar de Chinezen vinden dit maar niks.

Zoutzakken hamsteren

Peking noemt de Japanners 'egoïstisch' en 'onverantwoordelijk', en gebruikt deze situatie om de aandacht af te leiden van de beroerde economische situatie in eigen land. Chinezen zijn ongerust en hamsteren jodiumhoudend tafelzout, al beschermt deze jodium niet tegen radioactieve straling in het algemeen. In de media komen nauwelijks wetenschappers aan het woord om de hysterie te ontkrachten.

'Zaken gaan al slecht sinds de pandemie'

Een Chinese eigenaar van een Japanse zaak in Guizhou sloeg zelfs 'uit solidariteit' zijn eigen zaak kort en klein, schrijft het AD. Ondertussen gaan de zaken slecht in Lucky Street in Peking, een straat die bekendstaat om zijn Japanse restaurants. “We merken het, maar de zaken gaan al slecht sinds de pandemie”, zegt een restauranteigenaar. De chef-kok van een ander Japans restaurant is het hiermee eens: “Wij hebben sinds mei al slechts een paar tafels per dag bezet. Als het nog slechter gaat, kunnen we de boel wel opdoeken.”