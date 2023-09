‘Politieleiding moet zich kapot schamen voor vriendjespolitiek’

De politiebonden NPB en ACP willen opheldering van de politietop over het jarenlang voortrekken van een bedrijf dat werd geleid door een oud-politieman en zijn zoon die bij de politie werkte, schrijft De Telegraaf. Vorige week besloot de rechter dat de politie het benadeelde bedrijf Overlastregistratie vier miljoen euro compensatie moet betalen.

"Als de feiten werkelijk zo zijn als in het vonnis geschetst, dan is dit corruptie en moet de korpsleiding zich als eindverantwoordelijke kapot schamen. Dit moet bekend zijn geweest bij de korpsleiding destijds. Binnenkort hebben we een gesprek. Wij zullen om uitleg vragen. Hier moet de onderste steen boven komen", zegt Wim Groeneweg, voorzitter van de ACP.

Ook Jan Struijs van de NPB wil opheldering. "Dit is funest voor het imago van de politie. Heel veel politiemensen vragen opheldering. Hoe kan het dat er intern onderzoek wordt gedaan naar integer handelen van politiemensen terwijl de organisatie zelf niet integer handelt?" De bonden vinden dat de Rijksrecherche onderzoek moet doen naar de gang van zaken. Struijs: "Een intern onderzoek zal namelijk nooit onafhankelijk zijn."