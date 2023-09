De gitzwarte realiteit van Oekraïense frontsoldaten: “Negentig procent van de jongens zal hier sterven”

De Oekraïense president Zelensky, zijn generaals en Amerikaanse functionarissen zijn erg optimistisch over de strijd ten zuiden van Robotyne. Maar de frontsoldaten ervaren dat totaal anders. Na vijftien weken strijd is de helft van de totale eenheid al gesneuveld of zwaar gewond.

De massale verliezen tijdens het drie maanden durende offensief rond Robotyne zijn onder andere het gevolg van het ontbreken van luchtsteun. “Die Bradley-gevechtsvoertuigen en Leopard-tanks zijn geweldig tot ze een mijn raken en niet meer kunnen bewegen”, zegt de 23-jarige Boyets, lid van de Stormeenheden, tegen The Times.

Man-tegen-man-gevechten

Zijn bataljon 'Skala' voert 'speciale taken' uit, wat in de praktijk betekent dat ze 's nachts door mijnenvelden kruipen en door man-tegen-man-gevechten de Russische loopgraven vrijmaken. “We kunnen enkel ’s nachts aanvallen, door zelf te lopen. De pantservoertuigen, die komen later”, aldus Boyets.

“Negentig procent van de jongens zal hier ook sterven”, legt een andere jonge vechter uit. “We weten het. Ja, we hebben de eerste linie van de Russen doorbroken, maar wat heeft het ons niet gekost?” Sinds de Skala-eenheid in juli toegevoegd werd aan de strijd rondom Robotyne zijn een op de vier leden al gesneuveld.

Overdreven optimisme

Ondertussen roept brigadegeneraal Oleksandr Tarnavskiy dat de 'weg meer dan open ligt'. De herovering van Robotyne werd eind augustus 'een mijlpaal' en 'een doorbraak' genoemd. President Zelensky zegt dat 'Oekraïne op weg is om de vijand te verslaan'.

De frontsoldaten hebben moeite met deze al te positieve teksten van hun meerderen. “Als ik dan mensen hoor die thuis of ver weg zitten die zeggen dat het ’Oekraïense leger met de Bradleys en Leopars de Russen een lesje zullen leren’, dan klem ik mijn hoofd tussen mijn handen. En wens ik dat ze naar hier zouden komen om de realiteit van de strijd met hun eigen ogen te zien”, besluit Boyets vlak voordat hij de orders te horen krijgt voor een nieuwe nachtelijke aanval.