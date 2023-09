We hebben meer bomen nodig in de stad, en dit is waarom

Een leefbare stad heeft veel groenvoorzieningen, zoals parken, tuinen, plantsoenen, laanbeplantingen en groene bermen. Er kunnen niet genoeg bomen in de stad staan, en daar zijn een heleboel redenen voor. The Cultural Tutor zet op X de voordelen op een rijtje.

Temperatuurbeheersing

Een grote boom staat gelijk aan 10 airconditioning units. De schaduw die een boom geeft, verlaagt de temperatuur op straat met meer dan 30 procent.

Minder lawaai

Auto's, brommers, bouwwerkzaamheden, sirenes, vliegtuigen en muziek vormen een kakofonie van stadgeluiden. Bomen zijn in staat dit indringende lawaai te halveren en voor rust te zorgen.

Schone lucht

De luchtkwaliteit in steden is vanwege industrie, constructie en uitlaatgassen van voertuigen vaak vrij slecht. Bomen halen een enorme hoeveelheid gif- en andere schadelijke stoffen uit de lucht.

Zuurstof

Het zuurstofniveau is in de stad lager dan op het platteland. Bomen en planten zetten onder invloed van licht CO2 om in zuurstof (fotosynthese), zodat het leefbaar blijft in de drukke stad.

Watermanagement

Je kunt niet alleen schuilen onder een boom tijdens een zware regenbui, ze absorberen ook gigantische hoeveelheden water. De kans op overstromingen wordt een stuk kleiner wanneer er meer groen is rondom de bebouwing.

Esthetiek

Bomen zijn kleurrijk en prachtig; straten en lanen knappen ervan op. Ze breken de monotone bebouwing, de scherpe geometrische vormen, de eindeloze rijen auto's en de grijstinten van de stadse infrastructuur.

Wilde dieren

Honderden verschillende soorten vogels, zoogdieren en insecten wonen in bomen. Het zijn eigenlijk een soort miniatuursteden op zich.

Lichamelijke en geestelijke gezondheid

Wetenschappelijke studies tonen keer op keer aan dat mensen duidelijk gelukkiger zijn in de natuur dan in de steriele stadsomgeving. Bomen hebben een positief effect op onze psyche. Daarnaast verbeteren bomen onze lichamelijke conditie door de lucht te zuiveren en mensen aan te zetten om de deur uit te gaan. Rennen, fietsen en wandelen is een stuk prettiger in een rustige, groene omgeving. Meer buiten zijn leidt daarbij tot een betere sociale integratie en sterkere gemeenschappen.

Economie

Het is moeilijk om de economische voordelen van bomen in de stad precies te berekenen, maar de aanleg- en onderhoudskosten van groenvoorzieningen zijn ongetwijfeld lager dan de hierboven opgesomde baten. Bomen maken een stad rijker.