Nieuwe woordvoerder van Pieter Omtzigt al na 3 uur ontslagen vanwege BBB-haattweet

Journalist en schrijver Onno Aerden, ooit VVD-kandidaat voor de Tweede kamer, is na drie uur alweer opgestapt als woordvoerder van de politieke partij Nieuw Sociaal Contract van Pieter Omtzigt. Een haattweet richting de BBB van een halfjaar geleden is de reden voor zijn vertrek.

"Zo veel zin om vanaf vandaag het woordvoerderschap op me te nemen", schreef de partner van schrijfster Susan Smit vanochtend nog op X. Maar even later kan hij zijn biezen alweer pakken. Aerden noemde de BBB afgelopen maart op Twitter namelijk 'een gezwel dat kwetsbare democratie van binnenuit kapotvreet'.

Dure les

Nu blijft Nicolien van Vroonhoven, die het stokje vanochtend nog had overgegeven aan Aerden, voorlopig de woordvoerder van NSC. Ze vertelt aan RTL Nieuws dat de oude tweet interdaad de reden is voor zijn ontslag. "We hadden deze tweet niet gezien. De toon en woordkeuze van zijn tweet past niet bij NSC. Het is een dure les, in het vervolg zullen we scherper op dit soort dingen letten", zegt Van Vroonhoven.

“In goed overleg met Pieter Omtzigt zojuist besloten dat het beter is dat NSC een andere woordvoerder krijgt. Kortste Haagse carrière ooit, helaas. Hier had ik me zeer op verheugd”, schrijft Aerden aan het einde van de ochtend op X.

Zo veel zin om vanaf vandaag het woordvoerderschap van @PieterOmtzigt op me te nemen. @NwSocContract is nog maar net begonnen. Op naar Den Haag! https://t.co/VsMzVE9v5d — Onno Aerden (@onno_aerden) September 12, 2023