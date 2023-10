Kwark populairder dan ooit: wat maakt het zo gezond?

Menigeen zweert bij een bakje kwark in de ochtend, liefst aangevuld met bijvoorbeeld havervlokken en fruit. De verkoop van de eiwitbom is de afgelopen jaren dan ook met 40 procent toegenomen.

Diëtist en voedingscoach Judith Schelling legt in het AD uit wat kwark zo gezond maakt. "Kwark is een goede eiwitbron. Een simpel bakje kwark is een makkelijke manier om veel eiwit binnen te krijgen na het sporten. Na duursport kun je er eventueel fruit aan toevoegen voor de aanvulling van zowel eiwitten als koolhydraten.’’ Volgens het Voedingscentrum zitten er in een schaaltje met 150 gram kwark 11,2 gram eiwitten. Ter vergelijking: in een even groot schaaltje yoghurt zit 5,7 gram eiwit.

Kwark is in tegenstelling tot wat veel mensen denken echter geen variant van yoghurt, maar van kaas. We zijn met zijn allen dan ook fors meer kaas gaan eten: sinds 2005 is de consumptie van kaas met 36 procent toegenomen.

Niet alleen het eiwit maakt kwark gezond, er zit ook calcium, vitamines B2, B12 en K in. "Calcium is niet alleen goed voor je botten en het gebit. Maar je spieren hebben het mineraal ook nodig om goed te kunnen functioneren. Wanneer je vaak last hebt van spierkrampen, kan dit bijvoorbeeld te maken hebben met een tekort aan calcium’’, aldus de voedingscoach.