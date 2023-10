Skiën wordt fors duurder en dynamische prijzen maken het ingewikkeld

Vroeger wist je: skiën is duur. Nu moet je maar afwachten. Door de invoering van dynamische prijssystemen hangt de prijs van je skipas af van het weer, de tijd van het jaar en de hoeveelheid sneeuw. Wat je wel weet: het is duurder dan vorig jaar.

"Een groeiend aantal skigebieden hanteert voor het eerst dynamische prijssystemen die we al kennen van hotels, luchtvaartmaatschappijen en bij treinkaartjes”, aldus Florien Bunt van Snowplaza in De Telegraaf.

Ze legt uit: "De ene dag betaal je bijvoorbeeld 65 euro voor toegang tot de skilift, terwijl dit een etmaal later plots 87 euro kan zijn.” Deze variabele prijzen gaan onder meer gelden in populaire skioorden als Arosa, St. Moritz, Bellwald, Montafon, Sölden, Engelstein en Bad Gastein.

Alleen in Zwitserland blijven de prijzen gemiddeld genomen ongeveer gelijk, maar dat land is met een zesdaagse skipas voor 408 euro nog steeds het duurst in het hoogseizoen. In Oostenrijk komt er 11 procent, oftewel 38 euro bij ten opzichte van vorig jaar. In Frankrijk betaal je 26 euro meer en in Italië 23 euro. Wie het nog aandurft om in Duitsland te gaan skiën, kan rekenen op een prijsstijging van 20 euro.

Wil je nog iets goedkoper uit zijn, reserveer je skipas dan online. In Oostenrijk kan de vroegboekkorting oplopen tot 55 euro voor een zesdaagse pas.