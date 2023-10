Matthew Perry na een leven vol verslavingen waarschijnlijk clean bij overlijden

Zoals bij zovelen in de VS begon de verslaving van acteur Matthew Perry met een doktersvoorschrift voor pijnstillers. Hij kreeg een jetskiongeluk tijdens filmopnames en had geen tijd om te herstellen, dus gaf de huisarts hem Vicodin.

Perry raakte al snel verslaafd aan de megasterke pijnstiller. "Als ik wakker werd was mijn eerste gedachte: ’hoe kom ik aan mijn dosis?’ Ik liep dokters af en loog over pijn en migraine. Ik ging zelfs woningen bezichtigen om bij mensen door hun medicijnkastjes te kunnen neuzen”, zei hij daar eerder over. Uiteindelijk slikte hij 55 pillen per dag.

Maar eerder al had hij een zwaar alcoholprobleem. Op de set van Friends dronk hij niet, maar toch hadden zijn collega's het door. Jennifer Anniston kwam naar hem toe. "Ze zei: ’Ik weet dat je drinkt. We kunnen het allemaal ruiken’. Vooral dat ’we’ deed pijn.” Zijn reactie: "Ik weet dat ik een probleem heb, maar ik weet niet precies wat ik er aan kan doen.”

In zijn autobiografie Friends, lovers and the big terrible thing was Perry pijnlijk eerlijk over zijn verslavingen. „Ik gebruikte niet omdat ik me lekker wilde voelen of om high te worden. Ik ben sowieso geen feesttype. Ik wilde niets liever dan met vijf pijnstillers in mijn lijf op de bank een film kijken en niets voelen. Dat was mijn idee van de hemel op aarde.”

In 2018 - toen hij bijna doodging door zijn verslaving - leek het hem te lukken om echt af te kicken. In dat jaar barstte zijn dikke darm en moest hij veertien operaties ondergaan. Hij lag twee weken in coma. Alleen de hart-longmachine hield hem in leven. Het ging de laatste jaren beter. Extra wrang dus dat hij nu, ogenschijnlijk clean, toch is overleden.